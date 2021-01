Calciomercato Milan, colpaccio a zero | Lo porta Ibra!

Occasione Di Maria a parametro zero per il Milan. Carta Ibrahimovic per superare Juventus e Inter: tutti i dettagli

Il Milan è tornato grande. La squadra rossonera ha confermato quanto di buono fatto dopo il lockdown, sorprendendo tutti anche in questa prima parte di stagione. Dopo aver concluso il 2020 da capolista in Serie A, inoltre, la società può ora operare con maggiore fiducia anche in sede di calciomercato ed ambire a nomi sempre più importanti, soprattutto con l’eventuale ritorno in Champions League. In questo senso, una grande occasione potrebbe presentarsi in casa PSG e corrisponde al nome di Angel Di Maria, compagno di Ibrahimovic nel club parigino. Ecco tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, occasione Di Maria a zero | ‘Carta’ Ibrahimovic

Il fantasista argentino è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il Paris Saint-Germain. L’ex Real Madrid e Manchester United è già libero di firmare a parametro zero con un altro club, ed è già stato accostato anche a Juventus e Inter. Tuttavia, il Milan può contare sulla ‘carta’ Ibrahimovic: l’attaccante svedese è stato compagno di Di Maria proprio nel PSG e potrebbe dunque essere decisivo nella scelta del ‘Fideo’.

In caso di qualificazione alla prossima Champions League, o addirittura di vittoria dello scudetto, il club rossonero avrà tutte le carte in regola per ambire a firmare l’esperto 32enne a costo zero. Juve e Inter sono avvertite: occhio anche al Milan per Di Maria.