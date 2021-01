Juventus subito protagonista del calciomercato di gennaio. Assalto in casa United ma non per Pogba. Tentativo di scambio due per uno con controfferta

Juventus subito protagonista nel calciomercato invernale che aprirà ufficialmente i battenti lunedì prossimo. La priorità è il vice Morata, con Andrea Pirlo che ha chiesto un elemento di esperienza e quindi pronto all’uso: il preferito è Giroud, ma il Chelsea non ha intenzione di privarsi del francese, e così hanno preso consistenza le candidature italiane e di basso profilo rappresentate dall’ex Llorente e Pavoletti. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, pronto sostituto di Paratici | Porta il big

Calciomercato Juventus, due giocatori per van de Beek: richiesta clamorosa

Non solo il bomber, la Juventus valuta anche l’inserimento di un terzino sinistro e di una mezz’ala sia fisica che tecnica. A tal proposito indiscrezioni parlano di un tentativo a sorpresa in quel di Manchester, sponda United. Per Pogba? No, anche se il francese è sulla lista della spesa o forse meglio dire dei ‘sogni’, ma per Donny van de Beek. L’olandese ex Ajax piace da tempo a Paratici e soci, i quali ci starebbero provando in maniera concreta sfruttando il suo presunto malcontento per il fin qui difficile inserimento nella squadra di Solskjaer. Pagato circa 40 milioni solo l’estate scorsa, il 23enne ha per ora deluso le attese venendo relegato al ruolo di riserva. Sembra che la Juve abbia proposto ai ‘Red Devils’ un ‘due per uno’, precisamente Ramsey e Bernardeschi (valutati insieme sui 48 milioni) in cambio appunto del numero 34.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB.IT | Calciomercato Milan, vice Ibrahimovic: ritorno di fiamma

Al momento gli inglesi avrebbero detto no, rilanciando provocatoriamente ma non troppo con una richiesta di scambio alla pari con Paulo Dybala, al quale furono vicinissimi nel 2019. Su queste basi l’operazione è quasi impossibile che possa andare in porto, in tal caso il club presieduto da Andrea Agnelli potrebbe riprovarci a giugno.

A.R.