La Juventus pensa al ritorno di Pogba, che può avvenire tramite scambio. Il Milan potrebbe approfittarne per rinforzare l’attacco

La Juventus lavora al futuro di Paulo Dybala in sede di calciomercato. L’argentino non sta vivendo un momento semplice in stagione e diverse volte, come partner di Ronaldo, Pirlo gli ha preferito Morata. Possibile, quindi, lasci i bianconeri per trovare maggiore spazio altrove. Un’eventuale destinazione per ‘La Joya’ potrebbe essere la Premier.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, mega intreccio tra portieri | Szczesny saluta, beffa Milan

Calciomercato Juventus e Milan, intreccio con lo United: scambio Pogba-Dybala libera Cavani

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La dirigenza della Juventus starebbe continuando a inseguire un sogno: il grande ritorno di Pogba. Secondo quanto riferito da ‘Transfer Window’, il Manchester United si sarebbe convinto ad accettare un possibile scambio tra il francese e Dybala.

Gli inglesi vedono l’argentino come l’erede perfetto di Cavani, arrivato la scorsa estate alla corte di Solskjaer. L’uruguagio ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e un eventuale arrivo di Dybala lo libererebbe a zero.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus e Inter, beffa dalla Premier | Sfuma il terzino

In caso possibile suggestione per il Milan, se dovesse cercare un attaccante per sostituire Ibrahimovic. Non è da escludere ancora, però, un rinnovo della punta dei ‘Red Devils’, ma l’ex Palermo permetterebbe allo United di potenziare e ringiovanire il reparto offensivo. Il tutto potrebbe avvenire durante la prossima finestra estiva di mercato.

E.T.