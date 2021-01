Poche le reti arrivate dal centrocampo bianconero: Pirlo correi ai ripari, idea Grifo per la mediana della Juventus

La Juventus, in attesa di scendere in campo domani per il match contro l’Udinese, pensa già ai prossimi colpi di calciomercato. Con la sessione di gennaio che riaprirà tra due giorni, Pirlo valuta almeno un innesto di spessore in mediana che possa sopperire alla mancanza di reti dal centrocampo bianconero.

Calciomercato Juventus, idea Grifo: cifre e dettagli

Delle 25 reti messe a segno nelle 13 giornate di Serie A disputate (in attesa del recupero con il Napoli), soltanto 2 sono arrivate dal centrocampo. Le reti di McKennie e Rabiot non possono bastare: ecco dunque spuntare il nome di Vincenzo Grifo, come suggestione per il mercato invernale.

Il centrocampista del Friburgo, 6 reti e 4 assist in 15 presenze stagionali, può salutare la Bundesliga per circa 7 milioni di euro. 27 anni ed una grande esperienza in Germania (ex, tra le altre, di Hoffenheim e Borussia Monchengladbach), Grifo ha esordito con la Nazionale italiana nel novembre 2018 contro gli USA.

Situazione dunque in divenire, la Juventus valuta un nuovo innesto a centrocampo: il nome giusto può essere quello di Vincenzo Grifo.