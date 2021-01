In casa Inter sembrava segnato il futuro di un calciatore, ma arriva ora il cambio di rotta: rimane in nerazzurro

Mancano solo due giorni all’apertura della sessione invernale di calciomercato e l’Inter oltre a ragionare sui possibili rinforzi da acquistare, pensa anche al capitolo cessioni. A questo proposito arriva il dietrofront sul futuro dell’esterno che sembrava destinato all’addio. Rimarrà in nerazzurro, per ora.

Calciomercato Inter, dietrofront su Perisic: pronto alla permanenza

In questa stagione l’Inter ha ritrovato sulla fascia sinistra Ivan Perisic, che lo scorso anno era volato in prestito al Bayern Monaco. Il croato ha da subito trovato spazio nel 3-5-2 di Antonio Conte, collezionando ben 19 presenze tra Serie A e Champions League, mettendo a segno 2 gol e 3 assist. La sua permanenza in nerazzurro però sin dal primo momento sembrava in bilico, ma ora le cose sembrerebbero cambiare.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, il croato lascerà l’Inter solamente nel caso in cui dovessero arrivare offerte irrinunciabili, cosa al momento difficile. Quindi al momento la sua permanenza sembrerebbe non essere più in dubbio fino a fine stagione e poi si ragionerà sul futuro, visto anche il contratto in scadenza nel 2022.