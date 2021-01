Il futuro di Milinkovic-Savic potrebbe essere con una nuova maglia indosso nei prossimi mesi. Di seguito tutte le ultime novità e gli aggiornamenti

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic potrebbe proseguire lontano dall’Italia. Il centrocampista serbo piace da tempo a Inter e Juventus, ma le alte richieste da parte di Claudio Lotito hanno sempre frenato l’approdo in un’altra squadra top del campionato italiano. La Lazio dovrà, invece, prestare particolare attenzione all’assalto dalla Premier League per il serbo. Occhio al Manchester City di Pep Guardiola che dare un interessante calciatore come acconto per poi fiondarsi sul centrocampista. Di seguito le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Inter e Juventus, Zinchenko come acconto per Milinkovic-Savic

L’assalto del Manchester City potrebbe concretizzarsi, ma occhio anche alla situazione di Oleksandr Zinchenko nella trattativa. L’esterno, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, è uno dei calciatori valutati da Lotito per la fascia sinistra. Guardiola potrebbe approfittarne e fiondarsi su Milinkovic-Savic. Il centrocampista è valutato da Lotito sui 70-80 milioni di euro, mentre il laterale ha un costo attorno ai 20 milioni. Tare cercherà, però, di chiudere la trattativa con un prestito con diritto di riscatto.