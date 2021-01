Il Napoli sta cercando di contenere un vero e proprio caso scoppiato in casa partenopea e che ha conseguenze sul calciomercato. Di seguito l’ultima indiscrezione e tutte le ultime novità a riguardo

Il caso legato ad Arkadiusz Milik al Napoli sta assumendo contorni sempre più distruttivi. Come riportato da Calciomercato.it negli scorsi giorni, il bomber e il club sono ormai a un netto muro contro muro. Il calciatore è ormai un separato in casa in Campania, dopo non aver trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con il club partenopeo. A gennaio o a giugno a parametro zero sarà addio per l’attaccante polacco con le big italiane e straniere continuamente accostate al bomber. La vicenda sta assumendo, però, contorni sempre più clamorosi.

Calciomercato, il Napoli costretto a fronteggiare il caso Milik: vie legali

Secondo quanto riporta nelle ultime ore il ‘Corriere dello Sport’, il Napoli sarebbe pronto a ricorrere alle vie legali contro l’attaccante. Secondo quanto riporta il quotidiano, il club avrebbe citato in giudizio il bomber per danno d’immagine, chiedendo un risarcimento da un milione di euro. Secondo la ricostruzione, a questo punto anche Milik sarebbe pronto a rispondere per vie legali, minacciando la messa in mora per mancata corrispondenza dello stipendio di ottobre, che gli altri compagni hanno invece ricevuto. Comunque vada, la sensazione è che non finirà in maniera pacifica tra il calciatore e il Napoli.