Radja Nainggolan è tornato al Cagliari, dopo non essere riuscito a trovare spazio con la maglia dell’Inter. Il centrocampista belga parla dei mesi difficili in nerazzurro

Già la scorsa estate, Radja Nainggolan è stato ad un passo dal ritorno in Sardegna nel suo Cagliari. Alla fine l’operazione non si era concretizzata e il belga era rimasto a disposizione di Antonio Conte, pur senza mai rientrare nelle rotazioni. Ora il ritorno in Sardegna, ecco le sue parole odierne ai canali ufficiali del club: “Ritorno a Cagliari con tanta voglia ed entusiasmo. Mi sento bene, mi sono inserito subito nel gruppo, sono un tipo che non ci mette tanto a integrarsi e a farsi volere bene”.

Nainggolan e la nuova stoccata all’Inter: niente spazio in nerazzurro

Anche in quest’occasione non può mancare una piccola stoccata al suo ormai ex club. Il Ninja ammette, infatti, come non abbia trovato la felicità in nerazzurro e agli ordini di Antonio Conte: “Sono stati tre mesi difficili per me perché non ho visto il campo”. Ora il ritorno a casa e la volontà di imporsi nuovamente nel suo Cagliari, lasciandosi alle spalle l’esperienza in nerazzurro.