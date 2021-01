Milan a caccia di rinforzi per continuare a sognare lo scudetto. Ipotesi in casa Atletico Madrid: tutti i dettagli

Si è appena concluso l’anno della svolta del Milan di Pioli. A sorpresa, i rossoneri preparano il 2021 da capolista in Serie A davanti alle più accreditate Inter e Juventus, sprofondata addirittura in classifica a -10. Il calciomercato invernale sarà inoltre l’occasione per il club rossonero per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizioni di Pioli in vista della corsa scudetto e del ritorno dell’Europa League. Le priorità restano un difensore centrale ed un vice Ibrahimovic, ma dalla Spagna potrebbe anche presentarsi un’importante occasione per le fasce. Ecco l’ipotesi in casa Atletico Madrid. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, ipotesi Lemar dall’Atletico Madrid | Cifre e dettagli

Pagato ben 70 milioni di euro, Lemar non ha mai convinto Simeone e l’Atletico Madrid. Anche in questa prima parte di stagione l’esterno francese ex Monaco è spesso relegato in panchina, e ha finora collezionato solo 2 gol e un assist in 19 presenze. La sua valutazione è così crollata e non è escluso che il Milan possa fare un tentativo. Il 25enne rappresenta il profilo ideale per le due fasce offensive nel 4-2-3-1 di Pioli e potrebbe anche arrivare attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto.

Un affare ‘alla Morata‘ per intenderci, come quello concluso in estate dalla Juventus proprio con i ‘Colchoneros’. Il giocatore, accostato anche ai bianconeri nelle scorse sessioni di calciomercato, è in scadenza di contratto nel 2023 e ora valutato al massimo 30 milioni dalla società madrilena. Occhi puntati, dunque, sull’occasione Lemar in casa Milan.