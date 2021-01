La Juventus si muove per sostituire Paratici e pare si sia già messa in contatto con Campos. Può portare un big dalla Premier

In casa Juventus la situazione non è delle migliori. Proprio per questo, la società potrebbe pensare a dei cambiamenti in sede di calciomercato. Uno dei nomi più in bilico già da diverso tempo è quello di Fabio Paratici. Il ds ha commesso diversi errori nelle ultime sessioni di trasferimenti e il presidente Agnelli sarebbe tentato di non rinnovargli il contratto in scadenza a giugno 2021.

Calciomercato Juventus, Campos per sostituire Paratici: può portare Fabinho

Diversi candidati per sostituire Paratici (tra cui anche Tare della Lazio) ma, secondo il giornalista Duncan Castles, la Juventus avrebbe già contattato un nome a sorpresa. Si tratta di Luis Campos, accostato di recente anche a Roma e Milan, il quale ha risolto il contratto che lo legava al Lille e ora è in cerca di una squadra.

Da Mbappe a Fabinho, sono tanti i campioni scoperti dal manager portoghese. Se arrivasse a Torino, proprio il brasiliano potrebbe essere un possibile acquisto per rinforzare in estate un centrocampo piuttosto modesto. Il Liverpool chiede una cifra intorno ai 65 milioni, la Juventus è possibile offra sui 40 milioni più una contropartita tecnica.

Fabinho può fare anche il centrale di difesa all’occorrenza e a spingere l’operazione ci sarebbe il suo agente Mendes, in ottimi rapporti con i bianconeri. Su Campos, però, la Juventus deve fare attenzione alla concorrenza di Barcellona e Manchester United, con gli inglesi che sembrano in vantaggio al momento. Situazione da monitorare, con ‘La Vecchia Signora’ che comincia a muoversi per il dopo Paratici.

E.T.