La Juventus non smette di lavorare sul calciomercato e pensa al nuovo colpo dall’Inter: c’è la controfferta di Marotta



Sono stati tre mesi piuttosto negativi quelli vissuti dalla Juventus per chiudere il 2020. I bianconeri non sono partiti nel migliore dei modi in Serie A e dopo i diversi passi falsi evitabili occupano la sesta posizione in classifica, a ben dieci punti di distacco dalla vetta che è occupata dal Milan.

La ‘Vecchia Signora’ ha comunque una gara da recuperare, ovvero quella rinviata a inizio ottobre contro il Napoli, pertanto lo svantaggio potrebbe leggermente ridursi. Nonostante ciò però non sono commessi ulteriori passi falsi per non compromettere in maniera definitiva la lotta per lo scudetto.

Calciomercato Juventus, colpo Pinamonti dall’Inter: la controproposta di Marotta

La squadra è concentrata per provare a rialzarsi in maniera definitiva in questo 2021, mentre la società continua a lavorare sul calciomercato in modo da garantire ulteriori alternative al tecnico Andrea Pirlo. Ora in particolare si sta cercando un nuovo attaccante per far rifiatare quelli già presenti in rosa e un obiettivo potrebbe essere Pinamonti.

La Juventus lo ha già cercato in estate e potrebbe fare un nuovo tentativo con la regia di Raiola. I bianconeri potrebbero pensare al prestito oneroso a 2 milioni di euro più riscatto fissato a 16 milioni. L’Inter invece preferirebbe il trasferimento a titolo definitivo e vorrebbe in cambio Frabotta più l’aggiunta di 10 milioni di euro.

Frabotta ha dato una mano alla fase iniziale della stagione ma ha ottenuto sempre meno spazio con il passare delle settimane.