Juventus ed Inter rischiano già la prima beffa nel calciomercato: scambio tra Manchester United e Real che le taglia fuori

Inizia un nuovo anno per Juventus ed Inter, che tra due giorni affronteranno nella prima partita del 2021 rispettivamente Udinese e Crotone. Nel frattempo tra tre giorni aprirà la sessione invernale di calciomercato, con le due big italiane che rischiano subito di subire la prima beffa. Scambio tra Manchester United e Real Madrid che rischia di far sfumare due obiettivi.

Calciomercato Juventus ed Inter, scambio Van De Beek- Isco: beffate le big italiane

Calciomercato invernale pronto ad aprire i battenti, con tante situazioni da risolvere nei vari club. In casa Real Madrid per esempio bisogna fare i conti con la situazione legata ad Isco, che ormai sarebbe ai margini della rosa di Zidane. Sul centrocampista spagnolo è forte da tempo l’interesse della Juventus, ma i bianconeri potrebbero essere beffati da uno scambio con il Manchester United.

Infatti il club spagnolo sembrerebbe aver messo gli occhi sul centrocampista olandese Donny Van de Beek, valutato oltre 30 milioni, che con la maglia dei ‘red devils’ non sta rendendo come previsto. Sull’ex Ajax pende anche l’interesse dell’Inter, che come la Juventus rischierebbe di essere beffata, poiché il Real Madrid sarebbe pronto a mettere sul piatto proprio uno scambio tra il centrocampista olandese ed Isco, valutato intorno ai 20 milioni di euro. Due obiettivi che potrebbero sfumare in una sola operazione.