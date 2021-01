L’Inter continua a lavorare senza sosta in ottica futura per arrivare a colpi funzionali al progetto tecnico di Conte: salta tutto!

Saranno giorni intensi e ricchi di sorprese in casa Inter. La dirigenza nerazzurra vorrebbe puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte con elementi funzionali al suo credo tattico, ma potrebbe arrivare un rifiuto nelle prossime ore.

Calciomercato Inter, Paredes vuole soltanto il PSG

Come svelato dal portale francese “Le Parisien” Leandro Paredes non vorrebbe lasciare Parigi visto che è stato inserito costantemente in un’idea di scambio con Christian Eriksen, voglioso di essere protagonista. Il centrocampista argentino si trova molto bene nella squadra francese con lo stesso club che non avrebbe nessuna intenzione di lasciarlo partire in questa finestra di calciomercato.

L’Inter ci proverà ancora per puntellare la rosa a disposizione di Conte, che vuole tornare a vincere lo Scudetto in Italia. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, la compagine milanese si è catapultata nel campionato per dare filo da torcere a Juventus e Milan.

Da sistemare anche la vicenda del centrocampista danese, Eriksen, che è stato impiegato col contagocce dallo stesso allenatore leccese.