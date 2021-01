Il Milan può pensare al ritorno di fiamma in vista della prossima estate: scambio clamoroso grazie a Zidane

Il Milan non intende fermarsi e, in attesa del ritorno in campo per il match contro il Benevento dell’ex Inzaghi, è già proiettato al prossimo calciomercato estivo. In tal senso, in casa rossonera, può spuntare un vecchio pallino di Maldini e Massara. Idea Dani Ceballos per la mediana di Pioli: lo spagnolo, di ritorno a Madrid, il colpo di spessore per l’estate 2021.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ecco il colpo scudetto | Idea da Madrid!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, regalo Champions per Pioli | Chance dal Real Madrid

Calciomercato Milan, rispunta Ceballos: proposta shock da Madrid

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il futuro di Dani Ceballos sarà lontano da Londra. Il centrocampista spagnolo, in prestito dall’estate 2019 all’Arsenal, non starebbe convincendo a pieno i ‘Gunners’ che difficilmente lo riscatteranno. Ecco che Ceballos è destinato a tornare al Real Madrid, ma senza restarvi. Il rapporto non Zidane non è dei migliori, con il tecnico transalpino che attende la cessione del 24enne di Utrera.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Per Ceballos in Europa c’è la fila ma ad approfittarne potrebbe essere il Milan. I rapporti con la dirigenza del Real sono eccellenti (resta da chiarire il futuro di Brahim Diaz, in prestito ai rossoneri) e la dirigenza dei ‘Blancos’ avrebbe intenzione di proporre uno scambio che accontenterebbe sia i rossoneri che Zidane. Ceballos sul piatto per arrivare a Ismael Bennacer, la cui clausola di 50 milioni ha fino ad ora scoraggiato i diversi club interessati, Real in primis.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, costo elevato | La mossa della società

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, attacco durissimo | Un rossonero nel mirino

L’algerino, cercato con insistenza nei mesi scorsi, è considerato da Zidane una delle pedine più interessanti del panorama europeo per affiancare e far rifiatare Casemiro: al momento, dunque, valutazioni e intesa sarebbero ancora tutte da definire.