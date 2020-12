L’Inter pensa ad un rinforzo di spessore, a gennaio, per l’attacco di Conte: spunta la clamorosa idea da Madrid

L’Inter è già proiettata al prossimo calciomercato, con la sessione di gennaio ormai alle porte. In tal senso, la priorità per la squadra di Antonio Conte resta un colpo di spessore in attacco. Spunta la pista spagnola per il vice Lukaku: i dettagli.

Calciomercato Inter, colpo da Madrid: Zidane lo scarica

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, in casa Real Madrid Zinedine Zidane avrebbe ormai deciso di scaricare Mariano Diaz. L’attaccante spagnolo, nonostante delle buone prestazioni in sostituzione di Benzema, ha perso tuttavia la fiducia del club di Perez che valuta quindi la cessione. Magari già a gennaio, con l’Inter, già da tempo interessata, ingolosita dalla possibilità di puntare sul classe ’93 per completare l’attacco, affiancando Diaz a Lukaku, Lautaro e Sanchez.

Il 27enne, arrivato dal Lione per oltre 20 milioni di euro, può salutare le ‘Merengues’ a gennaio. L’Inter opterebbe per il prestito, con l’eventuale riscatto (15-20 milioni) da discutere durante le prossima estate. L’ex Lione, accostato in passato anche a Milan e West Ham, pare sempre più lontano da Madrid.

Mariano Diaz, 5 presenze, 1 gol e soli 260′ in campo, può dunque essere il primo regalo per il 2021 di Antonio Conte.