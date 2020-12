La Juventus vuole regalare un nuovo colpo in attacco ad Andrea Pirlo: un innesto funzionale come vice Morata

Giorni intensi in casa Juventus. Il club bianconero vorrebbe chiudere in tempi brevi il colpo in attacco per regalare così ad Andrea Pirlo un vice Morata funzionale in base alla sua tipologia di calcio. Un elemento di esperienza e qualità, in grado di essere l’alternativa all’attaccante spagnolo in momenti delicati della stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo dal Genoa | Cifre e dettagli

Calciomercato Juventus, assalto a Pavoletti: le dinamiche

La Juventus avrebbe messo gli occhi sul giovane terzino destro, Bryan Reynolds, classe 2001 che milita con l’Fc Dallas. Il presidente del club americano, Dan Hunt, ha voluto chiarire la situazione che riguarda da vicino il suo futuro con un tweet: “Siamo incredibilmente orgogliosi di Bryan e di tutto ciò che potrebbe esserci nel suo futuro. Detto questo, nessun accordo è stato finalizzato. Eventuali segnalazioni contrarie sono fuorvianti e imprecise”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, colpo in Serie A | È derby d’Italia!

La dirigenza bianconera vorrebbe chiudere l’operazione in tempi brevi vincendo la concorrenza della Roma: se dovesse arrivare così la lieta notizia, la Juventus lo manderebbe in prestito al Cagliari fino a giugno visto che, al momento, non ha posti liberi per extra-comunitari. Inoltre, l’idea suggestiva sarebbe quella di arrivare a Leonardo Pavoletti, che potrebbe essere l’alternativa giusta a Morata. In pole per l’attacco bianconero ci sarebbe sempre Fernando Llorente, ormai fuori dai piani del Napoli.

I prossimi giorni saranno così decisivi per chiudere l’intreccio con il Cagliari tra attacco e difesa.