Il centrocampista della Juventus, Sami Khedira, è pronto a dire addio alla Juventus: scelta la destinazione per il futuro

Sembra ormai giunta al termine l’avventura di Sami Khedira alla Juventus. Il centrocampista infatti sembrerebbe ormai deciso a lasciare il club bianconero, con le recenti dichiarazioni in cui lascia intendere quale possa essere la sua nuova destinazione. Occhiolino ad Ancelotti e Mourinho in Premier League.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, colpo stellare e scambio | No secco!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, con Pirlo gioca poco | Koeman lo chiama in Spagna

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, intreccio per l’attacco | Assalto decisivo!

Calciomercato Juventus, parole d’addio di Khedira: “Sto provando a cambiare la situazione”

Neanche un minuto in campo in questa stagione per Sami Khedira nella Juventus, la cui ultima apparizione è datata 12 giugno nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Tra il tedesco ed i bianconeri il rapporto sembrerebbe essere ormai finito, con il centrocampista che in un’intervista al ‘The Athletic’ dichiara: “Sono competitivo e voglio giocare, quindi per me questa è una situazione nuova. Mi alleno, sono sempre concentrato ed energico, ma poi manca la cosa più importante, giocare. Sto provando a cambiare la situazione o a lasciare Torino per tornare a giocare”.

Poi sulle possibili destinazioni lancia un importante indizio: “La Premier League manca tra i campionati in cui ho giocato, sarebbe la ciliegina sulla torta. Ho fatto delle sessioni extra di allenamento per essere pronto per i ritmi del calcio inglese. Sto lavorando per giocare in Premier League”. Infine parole d’elogio per Ancelotti e Mourinho: “Sono rimasto in contatto con Carlo. Lui e José sono due persone da cui ho imparato tanto sul calcio e su me stesso. Inoltre sono allenatori di due club importanti di Premier League, quindi vedremo”.