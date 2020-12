Ai margini del progetto tattico di Andrea Pirlo, ora, e di Maurizio Sarri prima. Possibile scambio in Bundesliga per Bernardeschi

E’ stato un anno da dimenticare, il 2020, per Luca Bernardeschi. Non solo per il problema che affligge tutti e che ha stravolto in qualche modo le regole del calcio, ma per quel che riguarda utilizzo e prestazioni dell’ex Fiorentina. L’esterno classe 1994 non ha trovato lo spazio che si aspettava di ricevere con Maurizio Sarri, prima, e con Andrea Pirlo dopo. E così il calciatore potrebbe essere sacrificato nella finestra di mercato invernale dalla Juventus. Tra le pretendenti, oltre al Lione, ecco anche – secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola – l’Hertha Berlino.

Juventus, scambio Bernardeschi con l’Hertha: piace Lukebakio

Il club tedesco avrebbe già effettuato un sondaggio, attraverso degli intermediari, per l’esterno d’attacco juventino. I dirigenti sarebbero ancora in attesa di una risposta per poi provare l’affondo nelle prossime settimane. Non è da escludere che il club possa mettere sul piatto una contropartita convincente per provare a portare a termine l’affare. E così, l’Hertha potrebbe offrire alla Juventus, in cambio di Bernardeschi, Javairo Dilrosun, esterno olandese classe 1998. I campioni d’Italia, però, preferirebbero il cartellino di Dodi Lukebakio, ala belga classe 1997.

Quest’ultimo è stato autore di un buon avvio di stagione con i tedeschi con 3 gol e 3 assist in Budesliga in 13 presenze e ed una doppietta nell’unica gara disputata di Coppa di Germania.