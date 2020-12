L’Inter di Antonio Conte inizia a programmare il futuro, soprattutto per la retroguardia difensiva della Beneamata. Dalle possibili partenze di Skriniar e Bastoni, ai talenti nel mirino di Beppe Marotta e Piero Ausilio

L’Inter è a caccia dello scudetto in questa stagione che vede i nerazzurri già fuori da ogni competizione europea. Anche se i dubbi sulla permanenza di Antonio Conte nella prossima stagione sono molti, una vittoria del campionato potrebbe cambiare decisamente le carte in tavola e, in questo senso, la Beneamata sarebbe al lavoro per un’altra rivoluzione in difesa nella prossima estate di calciomercato.

In uscita, attenzione ai profili di Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Il primo non è mai stato in cima alle gerarchie di Conte, nonostante stia cercando di ritrovare la continuità di prestazioni vista sotto la guida di Luciano Spalletti. Il valore di mercato dello slovacco si aggira attorno ai 45 milioni di euro, mentre il nazionale azzurro, nel mirino di molte big del calcio europeo, vale almeno 55 milioni di euro per la Beneamata.

Attenzione anche al capitolo rinnovi. Ranocchia e Kolarov non dovrebbero proseguire la loro avventura in nerazzurro, mentre D’Ambrosio potrebbe prolungare, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo, soprattutto per un club come l’Inter che sta cercando di alleggerire il monte ingaggi.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, sorpresa in attacco | Super colpo in prestito!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, intreccio per l’attacco | Assalto decisivo!

Calciomercato Inter, i possibili obiettivi in difesa per l’estate

In estate, nel caso in cui dovesse esserci la rivoluzione in difesa, l’Inter potrebbe puntare forte su diversi talenti del calcio. Due su tutti: Matteo Lovato e Roger Ibanez. Il primo, in forza al Verona, viene valutato circa 20 milioni di euro, ma ha dimostrato grandi qualità nella difesa a tre, così come per il brasiliano della Roma, per il quale ci vogliono almeno 30 milioni.

Fra i colpi low cost, occhio ai profili di Armando Izzo e Samuel Umtiti, valutati rispettivamente 10 e 15 milioni di euro. Una possibile rivoluzione quindi, quella della difesa dell’Inter, che potrebbe portare ad una manovra da ben 175 milioni di euro nella prossima estate di calciomercato.