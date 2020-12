L’Inter continua a lavorare sul fronte calciomercato per allestire una rosa super competitiva: la strategia per l’attacco di Conte

Un confronto molto approfondito quello tra Conte e il presidente Zhang. In conference call c’è stato un dibattito per provare a tirare le somme dopo i primi mesi della stagione: l’allenatore della compagine nerazzurra si aspetta anche qualche innesto funzionale dopo le cessioni eccellenti.

Calciomercato Inter, Dzeko il sogno per l’attacco di Conte

Il sogno per l’attacco resta quello di Edin Dzeko, sempre se Eriksen dovesse andar via ritornando in Premier League: l’attaccante bosniaco occuperebbe l’ingaggio lasciato libero dal centrocampista danese. Come riportato dall’edizione odierna de “Il Messaggero” l’interesse per il centravanti giallorosso è sempre molto alto da parte della compagine nerazzurra: c’è bisogno prima di qualche cessione.

Al momento la Roma non avrebbe intenzione di privarsi a metà stagione di un elemento fondamentale come il capitano: a gennaio, infine, sarebbe anche difficile trovare un sostituto all’altezza.

Le prossime settimane continuano ad essere importanti per l’Inter sul fronte calciomercato con strategie ben precise per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte.