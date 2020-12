Adesso è ufficiale: dopo Everton-Manchester City viene rinviata anche Tottenham-Fulham in Premier League per troppi casi di positività al Covid-19

In Premier League crescono i casi di coronavirus e molte partite stanno slittando inevitabilmente. Dopo Everton-Manchester City, rinviata causa Covid-19, è arrivata anche l’ufficialità del rinvio di un’altra sfida di Premier, valevole per la 16a giornata.

Si tratta della gara tra Tottenham e Fulham, in programma oggi alle 18:00, rinviata per troppi casi di Covid-19. Fino a poche ore fa non era ancora certa la decisione della Lega che dopo un meeting ha deciso di non far scendere in campo le due squadre creando non poche polemiche.

Premier League, Mourinho contrariato sul ritardo di comunicazione

I troppi casi erano in casa Fulham e la decisione non è potuta essere diversa. José Mourinho si è detto contrariato rispetto al clima di incertezza attorno alla partita e al ritardo nel comunicare la decisione e lo ha fatto presente sui suoi social: “Partita alle 18 e non sappiamo ancora se si gioca. Il miglior campionato del mondo…”

Anche gli Spurs di Mourinho, dopo i Citizens di Guardiola, non scenderanno in campo per la 16a giornata di Premier League e il campionato comincia a dare segnali poco positivi in merito ai casi di positività.