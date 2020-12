Difensore, centrocampista e un vice Ibrahimovic, sono queste le priorità del Milan nelle prossime due sessioni di mercato

Dopo aver chiuso il 2020 in vetta alla classifica di Serie A, il Milan non ha alcuna intenzione di cedere il passo alle concorrenti e ormai da settimane sta pianificando con cura le mosse del calciomercato di gennaio. La priorità resta sicuramente il difensore centrale, ma Maldini e Massara continuano a monitorare con estrema attenzione anche il mercato degli attaccanti, per trovare un vice Ibra nel presente o un suo erede per il futuro. Un nome che piace è quello di Edouard, ma il Celtic ha fissato un prezzo molto alto per il proprio bomber.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Gonzalez

Per questo, non si perdono di vista anche altri profili più economici. Tra questi, secondo le informazioni di Calciomercatoweb.it, c’è anche quello di Nicolas Gonzalez. Seguito dagli scout rossoneri in più di un’occasione tra giugno e luglio, l’attaccante argentino sta confermando anche in Bundesliga quanto di buono fatto vedere nella Serie B tedesca. Rientrato da poco da un infortunio al ginocchio, il 22enne argentino ha realizzato 4 gol e un assisti in 8 presenze in campionato. In gol anche con l’Argentina di Scaloni (contro Paraguay e Perù), l’ex Argentinos Junior può giocare anche come attaccante esterno e viene valutato 20-22 milioni di euro dallo Stoccarda.