La Juventus ha acquistato il centrocampista Nicolò Rovella dal Genoa: affare concluso, cifre e dettagli del nuovo colpo

Nuovo colpo a centrocampo per la Juventus. Il club bianconero ha chiuso l’affare Nicolò Rovella, centrocampista in forza al Genoa. Il centrocampista vestirà rossoblu fino alla fine della stagione. Fabio Paratici, ds della Juve, si è dimostrato ancora una volta attento agli sviluppi del mercato italiano e ha deciso di piazzare l’offensiva nelle ultime ore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sostituto Nainggolan | Torna l’ex Serie A!

La giovane stellina del Genoa, secondo ‘Gazzetta.it‘, approderà alla Juventus per 10 milioni di euro. Beffate Inter e Roma che erano sul giocatore. Rovella resterà in prestito coi rossoblu per altre due stagione, ma prima dovrà rinnovare il contratto in scadenza nel 2021 prima di vestire la maglia della Juve.