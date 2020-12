La Juventus potrebbe arrivare a spendere fino a 120 milioni per i riscatti di Morata, McKennie e Chiesa. Ecco tutte le cifre

Si profilano sessioni di calciomercato piuttosto delicate per la Juventus. In primo luogo, la dirigenza bianconera è alle prese con la spinosa trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala. Con l’arrivo di Pirlo, inoltre, il club ha dato inizio ad un processo di ringiovanimento della rosa che in estate ha visto arrivare a Torino Kulusevski, McKennie e Chiesa. In questo senso, tra le questioni ancora aperte c’è proprio quella relativa ai riscatti di diversi calciatori acquistati nell’ultima sessione di mercato. Da Morata a Chiesa, ecco le cifre che la Juventus dovrà investire nel prossimo biennio per tutti i riscatti. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, fino a 120 milioni per i riscatti di Morata, McKennie e Chiesa: le cifre

Entro la stagione sportiva 2021-2022, la Juventus potrebbe arrivare a sborsare fino a 120 milioni di euro per i riscatti di Morata, McKennie e Chiesa. Per l’attaccante spagnolo serviranno 45 milioni da versare nelle casse dell’Atletico Madrid, mentre il riscatto dell’ex Fiorentina è fissato a 40 milioni, aumentabile però fino ad altri 10 milioni di bonus. Infine, il centrocampista americano sarà sicuramente riscattato dallo Schalke 04 per 18,5 milioni, più altri bonus che potrebbero raggiungere 7 milioni.

Una cifra complessiva di ben 120,5 milioni di euro che potrebbe frenare ulteriormente i movimenti in entrata del club bianconero nelle prossime stagioni. Molto dipenderà, dunque, anche dalle cessioni. Sono mesi già decisivi anche in casa Juventus.