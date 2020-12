La Juventus cerca un nuovo colpo in attacco e il nome potrebbe spuntare in Serie A: possibile lotta con l’Inter

Sono stati tre mesi particolari e ricchi di sorprese per la Serie A, che ora vede una classifica che probabilmente in pochissimi avrebbero predetto fino a settembre. In vetta su tutti c’è il Milan, che non ha mai perso e si gode il primato in solitaria. Subito dietro c’è l’Inter a un solo punto di distacco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Mourinho lo boccia | Inserimento bianconero

Più defilata invece la Juventus, la vera delusione di questo avvio di stagione. I bianconeri occupano la sesta posizione in classifica e sono addirittura dieci punti dietro i rossoneri. La compagine allenata da Andrea Pirlo, però, deve ancora recuperare la partita con il Napoli pertanto lo svantaggio potrebbe comunque ridursi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, rischio Champions | Salvagente Allegri, ma quanti dubbi

Calciomercato, idea Lammers per la Juventus: derby con l’Inter

La Juventus ora sta lavorando principalmente sul calciomercato di gennaio e pensa a un nuovo colpo da attuare soprattutto in attacco, dove c’è bisogno di maggiori alternative per giocare ogni tre giorni nei prossimi mesi. Per un nome dalla Serie A potrebbe scatenarsi la lotta tra Juventus e Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, obiettivo difensore | Richiesta shock dalla Premier

Secondo quanto riportato da ‘TuttoSport’, i bianconeri starebbero pensando a Sam Lammers, visto che l’Atalanta sarebbe disposta a cederlo nella sessione di mercato estiva. Sulle sue tracce, però, sembrerebbe esserci anche l’Inter e per questo potrebbe nascere un vero e proprio derby d’Italia di calciomercato.

In questi primi mesi di stagione, Lammers ha totalizzato nove presenze e due reti in Serie A con la maglia dell’Atalanta.