Calciomercato Juventus, Ronaldo ‘tradisce’ Dybala | Scambio per il bomber

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo vuole il super bomber e ‘tradisce’ Dybala: ecco l’ipotesi di scambio

La Juventus guarda al futuro, in questa finestra di mercato di gennaio, ma non solo. Nell’immediato, Paratici cercherà un vice Morata a basso costo per puntellare l’attacco, in vista dell’estate verranno fatte valutazioni più ad ampio respiro. Si ragionerà necessariamente anche sul futuro di Cristiano Ronaldo e Dybala, entrambi con il contratto in scadenza nel 2022. Ma se la Juve potrebbe cercare di trattenere il portoghese, e a quest’ultimo tutto sommato non dispiacerebbe, l’argentino invece sembra essere sempre più lontano. E addirittura ormai ‘scaricato’ dal celebre compagno di squadra, che avrebbe fatto una precisa richiesta alla società.

Calciomercato Juventus, addio Dybala per Kane: la richiesta di CR7

Secondo ‘Don Balon’, infatti, come compagno d’attacco CR7 vorrebbe Harry Kane. Il profilo del centravanti della nazionale inglese è sempre piaciuto al fuoriclasse lusitano, convinto che insieme potrebbero fare grandi cose. Difficile strappare il bomber al Tottenham, a meno che non si inserisca proprio la ‘Joya’ nell’ottica di uno scambio. Il presidente Daniel Levy e Josè Mourinho potrebbero anche accettare l’ipotesi, la proposta starebbe per partire ufficialmente alla volta di Londra, soprattutto se nelle prossime settimane non si sbloccasse la querelle legata al rinnovo del numero 10 bianconero.