Con Nainggolan destinato a salutare, rispunta l’ex Serie A per il centrocampo dell’Inter di Conte: i dettagli

Manca ormai poco al ritorno in campo dell’Inter che, nel primo match del 2021, ospiterà il Crotone a San Siro. Dal campo al calciomercato, i nerazzurri valutano un nuovo colpo a centrocampo. Nainggolan ai saluti: torna di moda l’ex romanista per rimpiazzare il belga nello scacchiere di Conte.

Calciomercato Inter, addio Nainggolan: riecco l’ex Roma

La notizia nelle scorse ore dell’imminente ritorno di Nainggolan al Cagliari, in seguito all’infortunio di Rog, lascia una casella vacante nella mediana di Antonio Conte. Ecco quindi che, per rimpiazzare l’ex romanista, potrebbe arrivare un altro ex giallorosso. Si tratta di Kevin Strootman che, stando a quanto riportato da ‘Le10sport’, è destinato a salutare il Marsiglia.

Il club francese non intende più puntare sul 30enne olandese che, nonostante la scadenza ferma al 30 giugno 2023, può dire addio a cifre contenute. Serviranno 3-4 milioni di euro per strappare Strootman ai transalpini, con Conte che, da tempo sulle tracce dell’olandese, riporterebbe in Serie A il classe ’90.

12 le presenze stagionali di Strootman con la maglia dell’Olympique Marsiglia, ma solo 202′ sul rettangolo verde. Un affare nel quale Strootman, lato ingaggio, prenderebbe il posto a tutti gli effetti dell’uscente Nainggolan.