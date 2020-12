Possibile colpaccio a centrocampo per l’Inter: in uscita dal Liverpool c’è un campione d’Europa a parametro zero

L’Inter è alla ricerca di un nuovo colpo a centrocampo, che unisca qualità, quantità e leadership. Conte vorrebbe un giocatore in grado di offrire una soluzione in più per puntare a obiettivi importanti. Marotta è sempre molto attento a sfruttare le occasioni, soprattutto quelle a parametro zero, che permettano ai nerazzurri di rinforzarsi spendendo poco o nulla. Uno di questi gioca nel Liverpool ed è Georginio Wijnaldum.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Mourinho lo boccia | Inserimento bianconero

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, rischio Champions | Salvagente Allegri, ma quanti dubbi

Calciomercato Inter, colpo a zero dal Liverpool: occasione Wijnaldum

Georginio Wijnaldum si è dimostrato fondamentale nella vittoria della Champions League del Liverpool nel 2019: il centrocampista segnò una doppietta nella semifinale contro il Barça in quel famoso 7 maggio. Una data che ricorderà per sempre, ma forse la dirigenza dei Reds non è dello stesso parere. Secondo quanto riferito dal portale inglese ‘TribalFootball.com‘, infatti, la proprietà è restia a rinnovare il contratto dell’olandese, che si sente sottovalutato.

Wijnaldum è in scadenza nel 2021 e Jurgen Klopp vorrebbe tenerlo, ritenendo una mossa inutile privarsi del giocatore e poi dover intervenire sul mercato. D’altra parte, l’ex Newcastle vuole un sostanzioso aumento dell’ingaggio, altrimenti non rinnoverà. Uno scenario che favorirebbe l’inserimento dell’Inter, con Marotta pronto ad approfittarne.