Milan e non solo alla finestra per il colpo a costo zero: cresce la concorrenza per arrivare al top player, corsa a tre in Serie A

A quattro giorni dalla riapertura del calciomercato invernale, la Serie A è attenta ad un particolare colpo di spessore a costo zero. Milan, e non solo, deciso ad andare all’assalto del top player nelle prossime settimane: concorrenza spietata per il bomber ‘gratis’.

Calciomercato Milan, sfida aperta per Diego Costa: le ultime

La rescissione di Diego Costa con l’Atletico Madrid apre a molteplici scenari per il futuro del nazionale spagnolo. Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital.com’, l’attaccante ex Chelsea avrebbe la fila sparsa per l’Europa. In Italia sono Milan, Inter e Roma a guardare con interesse al centravanti, ora svincolato ed in cerca di nuova sistemazione. A ‘favorire’ l’ipotesi Serie A sarebbe una condizione posta dall’Atletico, nell’accordo di rescissione con la punta, che escluderebbe alcune piste di spessore per Costa.

Real Madrid, Barcellona e Siviglia appaiono tagliate fuori, in quanto per il 32enne scatterebbe una maxi-penale di ben 25 milioni se si accasasse in una delle tre big spagnole. L’ex Atletico, accostato anche alla Juventus nelle ultime ore, pagherà invece ‘solo’ 5 milioni in caso di approdo in un club ancora in corsa in Champions.

Ad essere favoriti, dunque, i club protagonisti in Europa League. Oltre alle italiane, alla finestra rimangono Manchester United, Arsenal e Tottenham. Da non escludere, infine, sia il ritorno in Brasile che al Real Valladoid: in corsa anche Real Sociedad e Valencia.