Massimiliano Allegri è pronto a tornare su una panchina prestigiosa dopo il riposo degli ultimi mesi: idea suggestiva per l’allenatore livornese

Ormai da più di un anno Massimiliano Allegri si sta riposando per tornare più in forma di prima. Tanti club prestigiosi hanno sondato il terreno per il profilo dell’allenatore livornese, ma ora l’ex Juventus è pronto a rimettersi in pista per mettere in moto le sue idee.

Calciomercato, Allegri pronto per una panchina

Ancora un pareggio per il Barcellona con Lionel Messi ad assistere dalle tribune vuote del Camp Nou. Un altro risultato negativo per la compagine blaugrana con Koeman che rischia tanto vista la posizione in classifica: al momento il Barcellona si trova al sesto posto a quota 25 punti, appena fuori dalla zona Europa.

Dopo il malcontento espresso dal campione argentino, in casa blaugrana c’è bisogno di qualche cambiamento immediato. Il sondaggio potrebbe arrivare proprio con Massimiliano Allegri, che sarebbe voglioso di un’esperienza importante, ma non è entusiasta della situazione attuale al Barcellona. Inoltre, da una parte la dirigenza spagnola vorrebbe proseguire con l’allenatore olandese per una scarsa liquidità, ma dall’altra è preoccupata di non centrare la qualificazione in Champions League.

Le prossime settimane saranno decisive per un cambio improvviso: Allegri resta in lizza per sostituire Koeman.