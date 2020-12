La Roma tenta di rinforzare la trequarti con un acquisto che potrebbe favorire la Juventus nel suo cammino europeo

La stagione della Roma sta sorprendendo le attese, con la qualificazione ai sedicesimi di Europa League da primi della classe e l’attuale terzo posto in Serie A. Nel calciomercato di gennaio i giallorossi tenteranno di colmare le lacune presenti in rosa, puntando anche a rinforzare la trequarti. Colpo che potrebbe favorire anche la Juventus.

Calciomercato Roma, idea Otavio: colpo dal Porto che favorirebbe la Juventus in Champions

Serie A pronta a tornare nel fine settimana dopo la sosta natalizia, con la Roma che affronterà la Sampdoria. Una vittoria servirebbe ai giallorossi per mantenere la terza posizione in classifica e tentare di avvicinare Inter e Milan. Nel frattempo però la concentrazione è alta anche in chiave calciomercato, con il club capitolino che mette gli occhi su calciatore per rinforzare la trequarti.

Infatti secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’idea nel mirino della Roma sarebbe Otavio del Porto. Il calciatore brasiliano è valutato circa 18 milioni dal club portoghese, ma a giugno 2021 vedrà scadere il proprio contratto, quindi il prezzo potrebbe scendere. In questa stagione il numero 25 del Porto ha totalizzato 17 presenze, mettendo a segno 3 gol e 5 assist. L’eventuale acquisto del calciatore da parte della Roma favorirebbe naturalmente anche la Juventus, che a febbraio affronterà il Porto negli ottavi di Champions League e potrebbe farlo senza un giocatore importante prelevato dai giallorossi.