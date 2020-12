La Roma potrebbe perdere il suo big, c’è l’assalto del top club. Spunta l’idea di un super scambio con il PSG

È stato un avvio di stagione particolare per la Roma, che ha impressionato in alcune gare e deluso in altre ma ora è saldamente nelle prime posizioni della classifica. I giallorossi occupano attualmente la terza posizione in classifica e la vetta occupata dal Milan dista sette punti, mentre l’Inter è avanti sei lunghezze.

Nell’ultima gara prima della sosta, la compagine allenata da Paulo Fonseca ha ottenuto un successo per 3-2 contro il Cagliari che ha permesso di staccare la Juventus di tre punti, anche se i bianconeri hanno una gara in meno da recuperare. L’obiettivo è la Champions League ed è sicuramente alla portata di Dzeko e compagni.

Calciomercato , il PSG si fionda su Zaniolo: la Roma sogna Icardi | Beffa per Milan e Juventus

Mentre la squadra è concentrata sul campo, continuano ad esserci voci di calciomercato sia in entrata che in uscita. La Roma deve anche gestire la situazione di Nicolò Zaniolo, che potrebbe avere già degli interessamenti da parte delle big. Su di lui infatti sembrerebbe esserci il Paris Saint-Germain di Pochettino. Il tecnico argentino lo voleva già al Tottenham e ora potrebbe cercare un nuovo assalto.

I giallorossi a loro volta potrebbero richiedere Mauro Icardi, che in passato è stato il sogno come erede di Edin Dzeko ma alla fine è stato l’ex Inter a rifiutare la destinazione. Ora la situazione è cambiata e non è escluso che arrivi una decisione differente. Entrambi i giocatori hanno una valutazione di circa 60 milioni di euro. In questo caso arriverebbe una beffa sia per Juventus che per il Milan, visto che sono interessati ad acquistare Icardi e Zaniolo mentre i rossoneri seguono da diverso tempo l’argentino.

L’affare resta comunque complicato sia per la volontà che per l’ingaggio, ma per la prossima estate tutto è possibile.