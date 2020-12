Calciomercato Milan, ESCLUSIVO: sfuma Gedson Fernandes! La situazione

Il Milan capolista potrebbe rinforzare il centrocampo nella sessione di mercato di gennaio. Ma non arriverà Gedson Fernandes: ecco perché

Grande movimento attorno al Milan capolista di Stefano Pioli. Oltre al centrale di difesa, necessario visto il possibile addio di Musacchio, a gennaio il club rossonero potrebbe rinforzare anche l’attacco, con Jovic e Scamacca come idee per il ruolo di vice Ibrahimovic, e il centrocampo. Per quest’ultimo reparto, si è fatto anche il nome di un calciatore molto interessante che, però, in questa prima parte di stagione non ha trovato spazio al Tottenham di José Mourinho. Stiamo parlando di Gedson Fernandes, 21enne centrocampista in prestito agli ‘Spurs’ dal gennaio del 2020 e fino al giugno del 2021. Quest’anno è sceso in campo una sola volte, per 63 minuti, in EFL Cup, mentre in Premier League non si è mai visto. Una situazione che lo porterà, a meno di clamorosi colpi di scena, di nuovo a Lisbona nel gennaio prossimo, in anticipo di sei mesi rispetto alla naturale scadenza del prestito.

Ma non sarà di passaggio. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercatoweb.it, Gedson Fernandes è destinato a restare, almeno fino alla fine della stagione, alla corte del Benfica di Jorge Jesus per trovare continuità. Difficile ipotizzare un nuovo e immediato trasferimento, al Milan o altrove. Il discorso, invece, potrebbe cambiare nel giugno prossimo, ma tutto dipenderà da come finirà la stagione in corso. Il canterano è legato al club lusitano da un contratto valido fino al 30 giugno 2023.

Alessio Lento