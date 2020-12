La Juventus potrebbe approfittare della situazione di Fernando Llorente per ingaggiarlo dal Napoli: i dettagli

La Juventus è alla costante ricerca di un attaccante in grado di sostituire adeguatamente Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Nello specifico, si cerca un centravanti capace di offrire una soluzione di gioco in più ad Andrea Pirlo in caso di necessità. Uno dei profili valutati è Fernando Llorente, attualmente al Napoli e fuori dai piani di Gattuso e della società. Il basco ha già vestito la maglia bianconera qualche anno fa.

Juventus, colpo Llorente: fissata la data ma c’è un ostacolo

Fernando Llorente ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e il Napoli non gli offrirà il rinnovo: il centravanti non rientra nei piani dell’allenatore, che ha preferito affidarsi a Petagna. Così l’ex Juventus cerca una nuova squadra e potrebbe finire proprio in bianconero. Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli‘ per parlare dell’operazione: “La Juventus prenderebbe volentieri Llorente gratis. Il Napoli lo avrebbe dato a zero alla Sampdoria, ma ai bianconeri e anche al Milan chiederebbe 5 milioni di euro“.

Una richiesta che bloccherebbe tutto, almeno fino al 25 gennaio: “Il Napoli ha deciso di bloccarlo fino all’ultima settimana di mercato, il 25 gennaio, anche per una valutazione tecnica visto il rientro dall’infortunio di Osimhen“. Insomma, quella data potrebbe essere fondamentale per il futuro di Llorente, che viene monitorato dalla Juve ma anche dal Milan.