La Juventus non molla Robin Gosens. Cifre e dettagli dell’ipotesi di scambio con l’Atalanta

Mese di gennaio già cruciale per la Juventus di Andrea Pirlo. La squadra bianconera è infatti chiamata a recuperare terreno in campionato nei confronti di Milan e Inter, e parallelamente la società sarà impegnata sul calciomercato invernale. Tra le priorità della dirigenza c’è la quarta punta, un vice Morata da affiancare allo spagnolo e a Ronaldo e Dybala. Tuttavia, soprattutto quest’anno difficilmente la Juve effettuerà investimenti importanti a gennaio: il club è sempre attento alle occasioni di mercato, ma per i grandi colpi bisognerà aspettare giugno. In questo senso, sulla lista di Pirlo e Paratici figura sempre il nome di Robin Gosens. È infatti noto l’interesse dei bianconeri nei confronti del forte esterno dell’Atalanta. Ecco l’ipotesi di scambio con la società bergamasca: tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juventus, idea scambio Frabotta più cash per Gosens | I dettagli

Nella prossima estate il club bianconero potrebbe dunque tornare all’assalto di Gosens. I rapporti con l’Atalanta sono sempre ottimi e dopo i vari affari Caldara, Muratore, Kulusevski, la Juve potrebbe tornare a bussare alla porta dei bergamaschi proponendo uno scambio per il laterale tedesco. Il profilo ideale per Gasperini potrebbe essere quello di Frabotta, che ha appena deciso di comune accordo con la società di non scendere in Serie B e, in caso di cessione, rimanere a fare esperienza nella massima serie. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Juventus, tutte le cifre del colpo Gosens

Il sacrificio del giovane terzino bianconero (valutato circa 10 milioni di euro) più un importante conguaglio in favore dell’Atalanta (almeno 25 milioni), permetterebbe alla Juventus di arrivare alla cifra richiesta dal club lombardo per Gosens, ovvero almeno 35 milioni di euro. Occhi nuovamente puntati, dunque, sull’asse Torino-Bergamo. Il nome di Gosens sembra destinato ad infiammare il calciomercato estivo.