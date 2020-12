Paulo Dybala non sta vivendo un buon momento e persistono i dubbi sul rinnovo: slitta ancora la decisione per il nuovo contratto

È un periodo davvero complicato quello della Juventus, che sperava di vivere un avvio di stagione differente dopo la rivoluzione effettuata prima delle competizioni tra agosto e settembre. L’arrivo di Andrea Pirlo non ha dato i frutti sperati fin qui e la compagine bianconera ha collezionato troppi passi falsi.

Ora c’è il forte rischio di compromettere da subito il campionato e i punti di distacco dalla vetta sono ben dieci. Il Milan però ha disputato una gara in più della ‘Vecchia Signora’ pertanto lo svantaggio può ridursi, ma il distacco resta comunque ampio e ci vuole un bel ruolino di marcia per risalire definitivamente.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala rinviato a febbraio: i dubbi della ‘Joya’

La società intanto segue la situazione di Paulo Dybala, che sta deludendo in questo avvio di stagione e può pesare anche il fatto che non sia arrivato il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022. I bianconeri hanno proposto 10 milioni all’anno più bonus per cinque anni ma non è ancora arrivata una risposta.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Dybala starebbe valutando il da farsi e a far vacillare l’argentino non ci sarebbe solo una questione economica. La ‘Joya’, infatti, è preoccupata del fatto che il suo desiderio di rimanere a Torino sia superiore di quello del club di trattenerlo. Le discussioni intanto sono rinviate a febbraio, dopo la Supercoppa Italiana contro il Napoli.

Dybala vuole essere un elemento importante del progetto e restare contro la volontà della società potrebbe non essere la giusta soluzione.