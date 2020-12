Non solo la Juventus sulle tracce di Depay, ma ci sarebbe un nuovo top club d’Europa per acquistare l’attaccante olandese

In scadenza di contratto nel giugno 2021, Memphis Depay è diventato l’oggetto del desiderio delle principali squadre d’Europa, tra cui anche la Juventus. Un vero numero dieci capace di essere mortifero anche in attacco riuscendo così a diventare implacabile in zona gol. In questa stagione con la maglia del Lione ha collezionato 1208 minuti con otto gol conditi da quattro assist vincenti. Ora il suo futuro è altrove.

Calciomercato Juventus, sirene estere per Depay

Memphis Depay è da tempo uno degli obiettivi anche per l’attacco della Juventus, ma come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” ci sarebbe anche una nuova pretendente per il talentuoso giocatore olandese.

Il Barcellona ci ha provato a lungo, ma la trattativa con il club catalano è sul punto di non ritorno: così è sbucato a sorpresa anche il Bayern Monaco pronto a provarci nei prossimi giorni per acquistarlo a titolo definitivo.

A partire dai prossimi giorni sarà libero di negoziare il suo futuro liberandosi a parametro zero in estate dal club francese. Al momento la situazione si trova in una fase di stallo, ma basta poco per accendersi improvvisamente con la Juventus che monitora sempre le dinamiche intorno a Depay.