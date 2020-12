Calciomercato Inter, Radja Nainggolan via in prestito secco a gennaio: l’ex Roma e Cagliari resta in Serie A, le ultime

Poco più di qualche comparsa, poi di nuovo nel dimenticatoio dell’infinita e larga rosa a disposizione di Antonio Conte. Adesso, però, Radja Nainggolan sembra pronto ad un nuovo capitolo della propria carriera, per tornare protagonista in questa seconda parte di stagione e sperare di acquisire nuovamente minuti importanti da mettere a referto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super colpo in Serie A | Scambio più cash!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, torna in Serie A | Sfida Milan-Juventus: i dettagli

Calciomercato Inter, Nainggolan torna a Cagliari: prestito secco

Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, l’infortunio di Marko Rog ha costretto il Cagliari ad affrettare i tempi: Radja Nainggolan tornerà in Sardegna in prestito secco, rispettando quel “E’ solo un arrivederci”, che il belga aveva promesso al suo secondo addio ai rossoblù. Adesso, l’ex Roma troverà alla guida dei sardi un amico come Eusebio Di Francesco che, insieme al presidente Giulini, non ha mai smesso di inseguire il ritorno del ‘Ninjia’.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI

Comincia a far spazio, dunque, l’Inter, smaltendo il primo esubero di lusso (seppur in forma temporanea) e permettendo al Cagliari di ritrovare uno dei giocatori più preziosi, almeno dell’ultima stagione dei rossoblù.