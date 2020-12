Calciomercato Inter, terminato il summit Conte-Zhang | Le ultime

Calciomercato Inter, appena terminato il summit tra Antonio Conte e Steven Zhang: le ultime riportate dalla redazione di ‘Sky Sport’

Stando a quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, si è appena concluso il summit di calciomercato tra Antonio Conte e Steven Zhang. Un summit che era attesissimo ormai da giorni in casa Inter e che è servito alla dirigenza nerazzurra per pianificare le strategie nel breve-medio periodo, soprattutto in materia di rinforzi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, torna in Serie A | Sfida Milan-Juventus: i dettagli

D’altronde, la formazione guidata da Antonio Conte è alle prese con il duello Scudetto con i cugini del Milan, nella speranza di averla vinta nella volata finale. E aggiungere qualche tassello in più, dando via magari qualche scontento, potrebbe essere la chiave per colmare il gap in classifica con i rossoneri e accelerare a tutta forza sull’obiettivo campionato.