Boom di positivi nel Manchester City, salta la sfida contro l’Everton. Lo scontro diretto tra Ancelotti e Guardiola rinviato a data da destinarsi

La Premier League deve rinunciare allo spettacolo di Everton-Manchester City. Il big match, valevole per la 16^ giornata di campionato, è stato rinviato dopo il focolaio Covid scoppiato nella formazione ospite. La sfida – inizialmente in programma per lunedì 28 dicembre alle 21:00 – è stata posticipata a data da destinarsi.

Rinviata Everton-Manchester City: il comunicato ufficiale

Il Manchester City – attraverso una nota ufficiale – ha comunicato l’annullamento della gara contro l’Everton specificando che “dopo l’ultimo round di test Covid-19, il club ha riscontrato una serie di casi positivi, oltre ai quattro già segnalati il ​​giorno di Natale”. La Premier League – si legge – “sulla base di importanti consulti medici e dopo aver consultato entrambi i club, ha deciso di posticipare la partita“.

Guardiola deve fare i conti con un focolaio scoppiato nel giorno di Natale quando sono state riscontrare le prime positività al Coronavirus di Gabriel Jesus e Kyle Walker, oltre ad un paio di componenti dello staff tecnico. Il contagio si è poi esteso ad altri compagni, portando al rinvio del match contro l’Everton.

Everton, assalto alla vetta rimandato

La società di Manchester ha comunicato che ha già attuato tutte le norme previste dal protocollo per evitare ulteriori contagi e messo in sicurezza l’impianto sportivo. La speranza è che la squadra possa presto tornare a giocare in attesa poi del recupero della sfida con l’Everton.

La squadra di Ancelotti perde invece l’occasione di andare in testa alla classifica di Premier League almeno per due notti, in compagnia del Liverpool impegnato mercoledì 30 dicembre contro il Newcastle. L’Everton è attualmente a -3 dal vertice della classifica, con 3 punti di vantaggio – e una gara in più – rispetto a quella di Guardiola.