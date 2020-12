Il Milan cerca un attaccante e il calciomercato di gennaio potrebbe rivelare sorprese. Altra suggestione in attacco per Pioli

Saranno settimane importanti per il Milan che vuole regalare altri innesti funzionali a Stefano Pioli in vista della seconda parte di stagione. La società rossonera starebbe monitorando profili interessanti e di assoluto valore per rinforzare il reparto difensivo, ma anche quello offensivo.

Tra i diversi profili offensivi in cima alla lista c’è Florian Thauvin, attaccante francese del Marsiglia. La pista per quest’ultimo, però, potrebbe complicarsi e Maldini e Massara si guardano intorno.

Calciomercato Milan, suggestione Reus | Dubbi in casa rossonera

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” Marco Reus potrebbe lasciare il Borussia Dortmund nella sessione invernale. Il tedesco per anni è stato sul punto di lasciare la Bundesliga per trasferirsi al Real Madrid, con molti corteggiamenti anche in Premier League. Reus, da vero capitano, alla fine è sempre rimasto al Dortmund, ma all’età di 31 anni potrebbe decidere di affrontare una nuova sfida della sua carriera.

Il sogno Scudetto è diventato l’argomento principale in casa Milan, che vorrebbe tornare a festeggiare dopo tanti anni di purgatorio. Così i rossoneri avrebbero anche i margini per l’acquisto del top player tedesco, voglioso di una nuova avventura fuori dalla Germania.

Il Milan lo ha sempre apprezzato ma diversi dubbi lo frenano: in primis l’età, in quanto i rossoneri cercano un profilo giovane su cui poter ragionare a lungo termine. Anche gli infortuni e la fragilità muscolare di Reus sono un fattore determinante nella valutazione della società. Come ultimo dubbio c’è che il Milan necessita di un centravanti di ruolo, mentre Reus rappresenta colui che lega i reparti, centrocampo e attacco, diverso per caratteristiche da ciò che cerca il club. Nel calciomercato però tutto è possibile.