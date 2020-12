Occasione Mustafi dall’Arsenal per le big di Serie A: possibile sfida a gennaio tra Milan e Juventus. Tutti i dettagli

Non mancano le occasioni di mercato in vista della sessione invernale ormai alle porte, che avrà ufficialmente inizio il prossimo 4 gennaio. Dai separati in casa ai giocatori in scadenza a giugno, infatti, sono tanti i big sul piede di partenza che fanno gola anche ai club di Serie A. Uno di questi è Shkodran Mustafi, esperto difensore ex Sampdoria attualmente in forza all’Arsenal. Il tedesco potrebbe fare al caso di Milan e Juventus e si profila un possibile duello di mercato: tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ESCLUSIVO | Tentativo in Premier: i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Inter, Juventus e Milan: per Nuno Mendes non è finita! Le ultime di CMWEB

Calciomercato Milan e Juventus, occasione Mustafi per gennaio

Solo 9 presenze per un totale di 534 minuti, con diverse panchine ed un infortunio al ginocchio. La prima parte di stagione di Mustafi è da dimenticare, e con un contratto in scadenza nel prossimo giugno il futuro del 28enne appare sempre più lontano da Londra e dai ‘Gunners’. Il tedesco ex Samp difficilmente rinnoverà con il club inglese e rappresenta un’importante occasione per Milan e Juventus in vista del calciomercato invernale. La società rossonera, infatti, è alla ricerca di un difensore di livello da affiancare a Kjaer e Romagnoli, mentre il club bianconero deve fare i conti con i continui problemi fisici di Demiral e soprattutto Chiellini e non è escluso che decida di intervenire anche in difesa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, riserva di lusso | Che occasione in Premier!

Mustafi, che garantisce esperienza internazionale e si è di fatto consacrato in Serie A con la maglia della Sampdoria, farebbe insomma al caso di Milan e Juve. Si profila così una possibile corsa a due per l’occasione “low cost” in casa Arsenal. Staremo a vedere.