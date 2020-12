Calciomercato Juventus, attenzione alla beffa che può arrivare dal PSG: i francesi si muovono per Pogba e Sergio Ramos, la situazione

Sempre attenta a monitorare le occasioni di mercato in giro per l’Europa, nel mirino della Juventus ci sono tanti giocatori di assoluto livello, pronti a cambiare aria, dopo tanti anni nelle rispettive squadre. E’ il caso di Paul Pogba e Sergio Ramos, arrivati entrambi a fine ciclo con Manchester United e Real Madrid e curiosi di capire quali potrebbero essere i futuri scenari di mercato. I bianconeri restano alla finestra, dalla Francia potrebbe arrivare la doppia beffa: il PSG è pronto a muoversi per la prossima stagione e portare all’ombra della Tour Eiffel i due top player.

Calciomercato Juventus, doppia beffa dal PSG: Pogba e Sergio Ramos verso la Francia

L’ormai neo-tecnico del PSG, Mauricio Pochettino, dunque, sarebbe stato chiaro: secondo quanto riportato dal portale ‘todofichajes.com’, l’argentino avrebbe chiesto come principali rinforzi per la prossima stagione Paul Pogba e Sergio Ramos. Il primo è in scadenza contrattuale nel 2022 e, dopo le parole di Mino Raiola sul suo futuro, potrebbe andar via prezzo di saldo. Il secondo, invece, è in scadenza contrattuale proprio nel 2021 ed il rinnovo con il Real Madrid fatica ad arrivare. Ragion per cui, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a mettere sul tavolo due proposte salariali faraoniche per i due calciatori, nella speranza che la rivoluzione targata Pochettino aiuti il club a smaltire qualche esubero di lusso e raccogliere ulteriori fondi per chiudere le rispettive operazioni.

Intanto, la Juventus (così come altre pretendenti) restano alla finestra, osservando con attenzione quello che il calciomercato sarà capace di regalare nel prossimo 2021.