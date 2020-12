La Juventus potrebbe acquistare Mesut Ozil dall’Arsenal a gennaio: emergono alcune novità riguardo l’ingaggio del giocatore

La Juventus è interessata ad acquistare un trequartista, capace di gestire al meglio il possesso palla della squadra di Pirlo. Un giocatore capace di offrire un collegamento tra centrocampo e attacco, fornendo assist a Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Il candidato principale è Mesut Ozil, messo fuori rosa da Mikel Arteta e dunque in uscita dall’Arsenal. Il tedesco di origini turche ha il contratto in scadenza nel 2021 e i Gunners possono dare una grossa mano per il suo passaggio in bianconero.

Juventus, l’Arsenal paga lo stipendio a Ozil

Questa mattina, ‘ElGolDigital.com‘, ha reso noto il desiderio della Juventus di acquistare Mesut Ozil, anche attraverso il contributo di Cristiano Ronaldo. I due hanno condiviso diverse stagioni ai tempi del Real Madrid e potrebbero ritrovarsi a Torino. Tuttavia, ci sarebbe un problema: l’ingaggio del trequartista dell’Arsenal è di 350 mila sterline a settimana, grosso modo sui 18-20 milioni di euro a stagione.

Uno stipendio altissimo, considerando la crisi dovuta al Covid-19 e le casse della Juventus che non attraversano momenti felici. Dall’Inghilterra, ovvero da ‘CaughtOffside.com’, riferiscono che l’Arsenal sia disposto a contribuire per lo stipendio di Ozil. Una mossa che permetterebbe al giocatore di andar via dopo mesi difficili passati con Arteta.