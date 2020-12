Possibile beffa per Juventus e Milan: al PSG potrebbero andare Eder Militao e Isco, molto seguiti dai due club

Juventus e Milan hanno da tempo gli occhi su alcuni calciatori del Real Madrid. Uno di questi è di questi è Isco, che non rientra nei piani di Zinedine Zidane, a cui i bianconeri sono molto interessati. Il trequartista delle Merengues potrebbe andar via per una cifra sotto i 20 milioni, ma la sua destinazione non sarebbe Torino. La stessa cosa vale per Eder Militao, sul quale il Milan ci farebbe più di un pensierino visto che è alla ricerca del difensore centrale. Entrambi sembrano vicini al Paris Saint-Germain.

Juventus e Milan tagliate fuori dallo scambio Real-PSG

Secondo quanto riferito da ‘DiarioGol.com‘, il Real Madrid vorrebbe mandare in porto uno scambio con il PSG, una sorta di ‘2 per 1’. Isco e Militao all’ombra della Tour-Eiffel con Marquinhos a vestire la maglia delle Merengues. Zidane vuole un difensore centrale di sicura affidabilità, esperienza e velocità e il brasiliano ha queste caratteristiche. Uno scambio che taglierebbe fuori sia la Juventus, sia il Milan, desiderose di fornire rinforzi di qualità a Pirlo e Pioli.