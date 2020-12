Continua il lavoro della Juventus sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione: salta il rinnovo, ci provano i bianconeri

La Juventus vuole continuare a stupire anche sul fronte calciomercato anticipando le altre big d’Europa. Il club bianconero resta sempre molto attivo per quanto riguarda il mercato sia per gennaio che per la prossima estate con idee suggestive.

Calciomercato Juventus, suggestione Fabian Ruiz

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il centrocampista spagnolo del Napoli, Fabian Ruiz, non sarebbe intenzionato a prolungare il suo contratto con il club partenopeo. Così l’idea potrebbe arrivare in casa Juventus, sempre alla ricerca di centrocampista tecnici capaci di invadere la trequarti avversaria. Il suo legame con il Napoli scadrà al momento nel giugno 2023, ma non ci sarebbero margini per l’ulteriore prolungamento.

Al momento si tratterebbe soltanto di suggestione con il futuro dell’ex Betis sempre da monitorare attentamente. Nelle ultime settimane il suo rendimento è sceso notevolmente offrendo prestazioni da dimenticare nella mediana a due proposta da Gattuso.

Il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A con sirene proveniente anche dall’estero. Il lavoro della Juventus non si ferma.