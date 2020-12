Potrebbe andare in porto uno scambio tra Inter e Roma: Vecino in giallorosso e Diawara che farebbe il percorso inverso

Tanti sono i centrocampisti a disposizione di Antonio Conte. Alcuni di questi, non riescono a trovare spazio, nemmeno quando l’Inter ha attraversato un pessimo periodo di risultati. L’allenatore nerazzurro ha le idee chiare su chi affidarsi e quelli che non giocano sono sulla lista dei cedibili. Si parla chiaramente di Nainggolan, Eriksen e anche Matias Vecino. L’uruguagio, complice anche un infortunio, non ha ancora esordito in questa stagione e l’Inter potrebbe inserirlo in uno scambio.

Inter, scambio Vecino-Diawara con la Roma

Lo scambio sarebbe con la Roma, con Vecino che approderebbe in giallorosso e Amadou Diawara che farebbe il percorso inverso, arrivando all’Inter. Il guineano non è un titolarissimo di Paulo Fonseca: ha disputato solo otto partite tra Serie A ed Europa League, per un totale di 381′. Insomma, per caratteristiche sono due calciatori che farebbero comodo sia alla Roma, sia all’Inter.

Tuttavia, potrebbe esserci una sorpresa. Secondo quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport‘, Matias Vecino potrebbe continuare a vestire nerazzurro. Il club, infatti, sta pensando di rilanciare il centrocampista uruguagio, che tanto bene aveva fatto soprattutto ai tempi di Spalletti. Una soluzione che, chiaramente, manderebbe in fumo la suggestione dello scambio con la Roma.