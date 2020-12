Il gruppo Suning ha subito pesanti perdite nel 2020 e il calciomercato dell’Inter non si sbloccherà senza prima delle cessioni. Intanto il Chelsea pensa ad uno scambio con i nerazzurri per il futuro

Il calciomercato è alle porte ma l’Inter, come le altre squadre italiane, non potrà permettersi grossi investimenti. La politica nerazzurra è sempre la stessa: per acquistare bisogna prima cedere e con l’aggravante di non disputare più le coppe europee, è più che mai necessario per la società rispettare questa politica in ottica bilancio, infatti diversi elementi lasceranno il club, uno su tutti Eriksen.

L’Inter sta cercando di inserire il danese in uno scambio con il Psg che gli permetta di racimolare denaro ma anche di inserire un nuovo centrocampista in rosa. Il gruppo Suning ha subito perdite significative nel 2020, ovviamente causa Covid-19, ma anche a fronte dell’eliminazione dalla Champions League e da alcuni investimenti sbagliati. Questo porterà inevitabilmente Steven Zhang a sacrificare alcuni pezzi da 90 del club, qualora arrivassero offerte irrinunciabili.

Calciomercato Inter, idea Chelsea: Jorginho-Barella

Uno di questi sacrifici potrebbe riguardare Nicolò Barella, uomo fedele di Antonio Conte e perno dell’Inter. Nessun contatto da parte della società con altri club per il centrocampista ex Cagliari che attualmente rimane un punto fisso nei progetti interisti. Potrebbe, però, approfittare dei problemi del gruppo Suning il Chelsea che nutre un forte interesse per Barella in quanto rappresenta il profilo di centrocampista ideale per il progetto dei Blues.

In un’ipotetica trattativa potrebbe essere inserito Jorginho, giocatore che conosce bene la Serie A e che permetterebbe al Chelsea di non sborsare cifre esorbitanti. L’operazione sarebbe percorribile eventualmente a giugno, qualora il gruppo Suning non riuscisse a recuperare le perdite dell’anno che sta per terminare.