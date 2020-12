Inter e Milan, in vetta al campionato italiano di Serie A in questa pausa natalizia, cercano dei vice bomber in grado di non far sentire le assenze di Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. Attenzione al profilo di Leonardo Pavoletti, centravanti del Cagliari di Eusebio Di Francesco

Quella del prossimo gennaio sarà una finestra di calciomercato invernale decisamente più atipica rispetto alle precedenti. L’emergenza Covid ha ridimensionato, e non di poco, le possibilità economiche dei club che, per rinforzarsi, dovranno ricorrere a delle soluzioni low cost. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

A Milano, in questa stagione, è tornato il grande calcio! L’Inter di Antonio Conte si sta confermando ai vertici del campionato italiano mentre il Milan di Pioli, attualmente capolista in Serie A, è la rivelazione di questo 2020. Entrambe le squadre meneghine fanno affidamento ai loro bomber di razza, Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. Che cosa fare però quando i giganti delle milanesi non ci sono?

Calciomercato Inter e Milan, Pavoletti è la soluzione giusta?

Il belga ha accusato un problemino muscolare in questa stagione, e l’Inter ne ha risentito, così come lo svedese, fuori dalla sfida esterna in casa del Napoli di Gennaro Gattuso. In quest’ottica, attenzione al profilo di Leonardo Pavoletti. Il centravanti del Cagliari, reduce da due gravi infortuni, sembra essere rientrato a pieni giri, ma la presenza di Simeone non lo vede in cima alle gerarchie di Eusebio Di Francesco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, da Eriksen a Nainggolan | Super tesoretto dagli esuberi!

Ingaggio non altissimo ed un prezzo del cartellino abbordabile sono soltanto due degli elementi che potrebbero convincere Inter e Milan a puntare su Pavoletti come bomber di scorta. L’ex Genoa infatti, è anche un gigante dell’area di rigore vista la stazza e, in un grande club, da subentrato o per far rifiatare le stelle, potrebbe davvero trovarsi a suo agio.