L’Inter potrebbe accogliere il suo nuovo terzino sinistro dal Portogallo: si tratta di Nuno Mendes, proposto Joao Mario nello scambio

L’Inter è alla ricerca di un terzino sinistro in grado di offrire una soluzione importante ad Antonio Conte. Il gioco del tecnico nerazzurro è incentrato molto sulle fasce e dopo l’acquisto di Hakimi a destra, il club vorrebbe un profilo simile anche dall’altra parte. Uno dei candidati è Nuno Mendes, terzino sinistro attualmente allo Sporting Lisbona, dove si sta ben comportando nonostante la giovane età.

Inter, novità su Nuno Mendes: scambio con Joao Mario

Stando a quanto riferisce Calciomercato.it, non è facile per l’Inter arrivare a Nuno Mendes. Il terzino portoghese classe 2002 ha una clausola da 45 milioni di euro e un contratto in scadenza nel 2025. In tempi di pandemia è molto complicato sborsare cifre di tale portata. Nuno Mendes, però, ha giocato 14 partite e collezionato oltre 1000′, segnando un gol e siglando un assist. Rendimento e prestazioni che stanno convincendo il club nerazzurro a puntare sul giocatore.

La suggestione in casa Inter è quella di proporre il cartellino di Joao Mario allo Sporting Lisbona, dove milita attualmente in prestito. La valutazione del centrocampista portoghese è di circa 13 milioni di euro, a cui andrebbe aggiunto un conguaglio economico di 32 milioni per arrivare alla clausola di Nuno Mendes.